Kocaeli'de Kur'an kursu öğrencileri düzenlenen şenlikte eğlendi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet yürüten Ku'ran kursunda eğitim alan öğrenciler, düzenlenen şenlikte eğlenme imkanı buldu.

Gölkent Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri, kursun otoparkında gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağladı.

Kursun dernek başkanı Kadir Çelikiz, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gerekli önlemleri ve yayımlanan genelgeleri dikkate alarak hafızlık yolunda ilerleyen öğrencilerin, eğitimlerini ülkenin önemli hafızları ile imam hatiplerinden aldığını söyledi.

Hafız adaylarına bir sürpriz yaptıklarını dile getiren Çelikiz, hocaların sabahın erken saatlerinde kursun otoparkına gezici tiyatro sahnesi ve şişme oyun gurupları kurdurduğunu kaydetti.

Yarınlar için mücadele ettiklerini belirten Çelikiz, "Bu kapsamda 10 bin metrekare kapalı alanı bulunan kursumuzda 20 derslik, 40 yatakhane, 2 çok amaçlı salon ve sosyal aktivitelerin yapılacağı 700 metrekarelik kapalı alanlarımız ve dışarıda da sportif aktivite alanlarımız bulunuyor. Bizler bugün onlara bir sürpriz yaparak, çocuklarımızın pandemiden dolayı bunalan ruhlarını rahatlatmak için tiyatro etkinliği düzenledik." ifadelerini kullandı.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte öğrenciler, Kur'an kursunun otoparkına kurulan şişme kaydırak, tiyatro gösterileri ve düzenlenen yarışmalarla doyasıya eğlendi.