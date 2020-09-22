Kocaeli'de kuralları hiçe sayan 27 kişi oyun salonunda suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de kuralları hiçe sayan 27 kişi oyun salonunda suçüstü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pandemi önlemlerini hiçe sayarak kapalı mekanda oyun oynatan oyun salonu işletmecisi ve içeride bulunan 27 kişiye 51 bin 750 TL ceza kesildi.

Kocaeli'de kuralları hiçe sayan 27 kişi oyun salonunda suçüstü yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pandemi önlemlerini hiçe sayarak kapalı mekanda oyun oynatan oyun salonu işletmecisi ve içeride bulunan 27 kişiye 51 bin 750 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi'nde bir adreste kapalı mekanda oyun oynatıldığı ihbarı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerince girilen oyun salonunda, maske takmayan kişilerin pandemi kurallarını hiçe sayarak maske takmadan masa oyunları oynadıkları belirlendi. Tespit sonrasında salonda bulunan 27 kişiye maske takmadıkları ve oyun oynadıkları gerekçesiyle her kişiye bin 800 TL olmak üzere 48 bin 600 TL ceza kesildi. Oyun salonu işletmecisine ise oyun oynanmasına ortam sağladığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerince yapılan denetimde toplamda 51 bin 750 TL para cezası kesilen oyun salonundaki bazı kişiler ise içeride oyun oynamadıklarını iddia ederek polis ekiplerine itirazda bulundu. Ekipler, uyguladıkları cezai işlemin ardından iş yerinden ayrıldılar. - KOCAELİ

Türk Lirası, Kocaeli, oyunlar, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de kuralları hiçe sayan 27 kişi oyun salonunda suçüstü yakalandı - Son Dakika

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