Kocaeli'de kurban kesim elemanı kursu açıldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Kurban Bayramı öncesinde "Kurban Kesim Elemanı" kursu açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kursun, KO-MEK ve Veteriner Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğü belirtilerek, toplam 20 saat olarak belirlenen derslerin 4 saatinin teorik, 16 saatinin ise pratik olduğu bildirildi.

Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı uzman veteriner hekim tarafından verilen derslerin pratik uygulaması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesinde gerçekleştiriliyor.