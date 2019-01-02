Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kurşunlanan Nakliye Şirketi Müdürü Ağır Yaralandı

Kocaeli'de Kurşunlanan Nakliye Şirketi Müdürü Ağır Yaralandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca silahla vurulan nakliye şirketi müdürü ağır yaralandı.

Kocaeli'de Kurşunlanan Nakliye Şirketi Müdürü Ağır Yaralandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca silahla vurulan nakliye şirketi müdürü ağır yaralandı.

Olay öğlen saatlerinde Gölcük Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda nakliye firmasında müdürlük yapan Umut D. adlı şahıs, yanına yaklaşan araçtan açılan ateş sonucunda kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Umut D. ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hatanesine kaldırıldı.

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenen ağır yaralı Umut D., tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahıs ve şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

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