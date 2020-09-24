Kocaeli'de kurulan EBA destek noktası interneti olmayan öğrencilerin yardımına koştu - Son Dakika

Kocaeli'de kurulan EBA destek noktası interneti olmayan öğrencilerin yardımına koştu

Kocaeli'de kurulan EBA destek noktası interneti olmayan öğrencilerin yardımına koştu Öğrenciler Bilgi Evleri'nde kurulan sistemle canlı ders alıyorlar Kocaeli'nin Darıca ilçesinde EBA destek noktası, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam etmeleri gereken ancak internet...

Kocaeli'de kurulan EBA destek noktası interneti olmayan öğrencilerin yardımına koştu

Öğrenciler Bilgi Evleri'nde kurulan sistemle canlı ders alıyorlar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde EBA destek noktası, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam etmeleri gereken ancak internet alt yapılıları bulunmayan öğrencilerin yardımına koştu.

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla eğitimlerine uzaktan eğitim modeli ile evlerinde devam eden öğrenciler için Kocaeli'nin Darıca ilçesinde EBA destek noktaları kuruldu. 45 bin öğrencinin bulunduğu ilçede teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrenciler için 9 binada 150'nin üzerinde bilgisayarla uzaktan eğitim modeline destek veriliyor. Oluşturulan destek noktası, internet altyapısı olmayan öğrencilerin, derslerini yapabilmelerine imkan sağlıyor. Destek noktasından yararlanan öğrenciler, memnun kaldıkları hizmet sayesinde derslerini aksatmıyor.

Evde interneti olmayanların yardımına destek noktaları koştu

EBA destek noktası sayesinde derslerini tamamladığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Doğukan Baş, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yerleştim bu sene. Darıca'da oturuyorum. Birinci sınıfa başladım. Tabi pandemi dolayısıyla üniversiteye bire bir gidemiyoruz. Bu da biraz hayal kırıklığına uğrattı bizi. Tabi su süreçte yine uzaktan derslerimiz devam ediyor. Ama benim evde bu durumum olmadığı için internet ve bilgisayar gibi. Bilgi Evi'ne başvurdum. Buraya geldim. Hemen yardımcı oldular. Burada bilgisayardan girip her gün gelip dersime giriyorum. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kendi kulaklığımla geliyorum. Dersimi burada hocalarımla üniversitenin sistemi üzerinden hocalarımla yapıyorum" dedi.

"Korona virüs varken okula gitmek kötü olur"

Destek noktasının kendileri için faydalı olduğunu söyleyen 2. sınıf öğrencisi Mehmet Talha Uzun yaptığı açıklamada, "Burada derslerime giriyorum. Bilgisayarımı açıp ders dinledim. Ama bugün beden eğitimiydi. Beden eğitiminde sadece biraz sohbet edebildik. Şuan korona virüs varken okula gitmek daha kötü bir şey olur. Burası biraz daha kalabalık değil. O yüzden burada yapınca daha güzel oluyor" diye konuştu.

9 Bilgi Evi'nde 150'nin üzerinde bilgisayar tahsis edildi

Oluşturulan EBA destek noktası hakkında bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, "Son süreçte okulların açılmasıyla beraber sahada gördüğümüz internet eksikliği ve EBA'yla alakalı bazı çocuklarımızın bilgisayar eksikliğini görür görmez ekibimizle beraber hemen bir refleks geliştirdik. Bilgi Evlerimizin tamamı hocalarımızla beraber EBA destek noktalarına çevirdik. Her mahalle de her Bilgi Evimizde bilgisayarlarımız, internetimiz çocuklarımızın emrinde. Ders görmekte, ders almakta sıkıntı yaşayan bütün çocuklarımızı buraları kendi evleri kendi mekanları gibi. Zaten onlar buralara alışıktı. Mahallelerinde bu hizmeti görüyorlardı. Elimizde şuanda bizim 9 tane fiziki binamız var. 3 tane mahalle semt konaklarımız var. Semt konaklarımızda da internet hizmetimiz var. Bilgisayarıyla gelen çocuklarımıza bu konuda yardımcı oluyorlar. 9 tane bilgi evinde yaklaşık 150'in üzerinde bilgisayarımız var. Çocuklarımıza anında destek olabileceğimiz" şeklinde konuştu.

"Bütün ekibimiz maskeli"

EBA destek noktalarında pandemi kurallarının da titizlikle işlediğini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Pandemi kurallarında burada hijyen, temizlik, sosyal mesafe olmazsa olmazımız. Zaten bütün ekibimiz maskeli. Dezenfekte girişlerimiz var. Kolonyalarımız var. Bu süreçte sosyal mesafeye de dikkat etmek suretiyle, Cumhurbaşkanımızın da söylemiş olduğu mesafe, hijyen ve temizlik konularında da ekiplerimiz çok ciddi gayret ve önem gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de kurulan EBA destek noktası interneti olmayan öğrencilerin yardımına koştu

Eğitim Bilişim Ağı, Koronavirüs, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kurulan EBA destek noktası interneti olmayan öğrencilerin yardımına koştu - Son Dakika

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