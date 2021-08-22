İşlemlerin ardından Kocaeli'ye getirilen şüpheli, sağlık kontrolü sonrası Gebze Adliyesi 'ne sevk edildi.

S.G'nin kimliğini tespit eden ekipler, İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudaki gasp olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul 'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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