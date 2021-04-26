Kocaeli'de, kuzenini öldüren katil zanlısı adliyede - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, hayvanların bahçesine girmesi nedeniyle tartıştığı amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz'ı (56) tabancayla vurarak, öldüren İsmail Türkyılmaz (55), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğleden sonra Kandıra'nın Bollu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Türkyılmaz, amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz ile iddiaya göre, hayvanların kendi bahçesine girerek, zarar vermesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Türkyılmaz, tabancayla kuzenine ateş etti. Ağır yaralanan Üzeyir Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma tarafından gözaltına alınan İsmail Türkyılmaz, işlemlerinin ardından bugün Kandıra Adliyesi'ne sevk edildi.