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Kocaeli'de kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kocaeli'de kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis cezası

04.11.2021 12:08
Kocaeli'de kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tabancayla kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tabancayla kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İsmail T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladıkları esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiklerini söyledi.

Sanık İsmail T, esasa ilişkin savunmasında, hakkındaki iddiaların düzmece olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Kandıra'ya bağlı Bollu Mahallesi'nde 25 Nisan 2021'de tarlada karşılaşan Üzeyir T. ile amcasının oğlu İsmail T. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Üzeyir T'nin tabancayla ateş ettiği İsmail T. kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Üzeyir T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Cumhuriyet, Bilişim, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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