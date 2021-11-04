Kocaeli'de kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Tartışmanın büyümesi üzerine Üzeyir T'nin tabancayla ateş ettiği İsmail T. kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi 'nde hayatını kaybetmişti.

Kandıra'ya bağlı Bollu Mahallesi'nde 25 Nisan 2021'de tarlada karşılaşan Üzeyir T. ile amcasının oğlu İsmail T. arasında tartışma çıkmıştı.

Sanık İsmail T, esasa ilişkin savunmasında, hakkındaki iddiaların düzmece olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladıkları esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiklerini söyledi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İsmail T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti