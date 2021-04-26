Kocaeli'de kuzenini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Dün çıkan kavgada tabancayla açılan ateş sonucu göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Üzeyir T, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi

Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi

Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi

Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu