Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı

31.05.2022 19:51
Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı

Kocaeli'de iki grup lise öğrencisi arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de iki grup lise öğrencisi arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 4 öğrenci olay yerinden kaçarken 1 öğrenci ise kanlar içinde yerde kaldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 756 Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencilerinden oluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki grup öğrenci birbirine bıçaklarla saldırdı. Öğrencilerin bıçaklı kavgasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4 kişi olay yerinden kaçarken 2 kişi ekmek fırınına sığındı, diğer yaralı şahıs ise olay yerinde kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde olan şahıslara müdahale ederek hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, şahısların olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. - KOCAELİ

Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı
Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı
Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı
Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı
Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı
Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı
Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika
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