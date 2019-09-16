Son Dakika Haberleri: - Kocaeli'de lise öğrencileri çiğköfteden zehirlendi
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- Kocaeli'de lise öğrencileri çiğköfteden zehirlendi

1 saat önce

- Kocaeli'de lise öğrencileri çiğköfteden zehirlendi Hastaneye kaldırılan 3 öğrenci tedavi altına alındıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 lise öğrencisi, okul dışından aldıkları çiğköfteyi yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

- Kocaeli'de lise öğrencileri çiğköfteden zehirlendi

Hastaneye kaldırılan 3 öğrenci tedavi altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 lise öğrencisi, okul dışından aldıkları çiğköfteyi yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan Sarkuysan Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lisede eğitim gören B.T., İ.N.B. ve İ.T. adlı 3 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayınca durumu öğretmenlerine bildirdiler. Öğrencilerin durumunun gören öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede gıda zehirlenmesi olduğu belirlenen 3 öğrenci ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öğrencilerin okul dışından aldıkları çiğköfteleri yedikten sonra fenalaştıkları belirlendi. Öğrencilerin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen çiğköfteden numune alan okul yönetimi, ürünleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdiler.

- Kocaeli'de lise öğrencileri çiğköfteden zehirlendi

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
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