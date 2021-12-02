Kocaeli'de lisenin bahçesine giren pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve vücudunda hafif yaralar bulunan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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