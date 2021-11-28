Kocaeli'de lodos etkili oluyor - Son Dakika

Kocaeli'de lodos etkili oluyor

KOCAELİ - Kocaeli'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazıları ise dev dalgaların önünde fotoğraf çektirdi.