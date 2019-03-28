Kocaeli'de Maaşları Artan Belediye İşçileri "Para Bizde" Şarkısıyla Göbek Attı

Kocaeli
'de maaşları artan belediye işçileri "Para bizde" şarkısıyla göbek attı
Taşerondan kadroya geçen işçiler maaşları 635 TL artınca belediye önünde göbek attılar
KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir bünyesinde çalışan ve KHK kapsamında kadroya giren işçilere 635 TL ödeme yapılmasına yönelik anlaşmada imzalar atıldı. Büyükşehir önünde düzenlenen törende ücretlerinde artış yapılan işçiler ise sevinçlerini "Para bizde" şarkısıyla göbek atarak kutladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'nde kadroya geçen taşeron işçiler, belediye binası önünde düzenlenen törende "Para bizde" adlı şarkı ile göbek atarak ücretlerine 635 TL bürüt ödeme yapılacağı kararını kutladılar. Kanun Hükmünde Kararname ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadrosuna geçen taşeron işçilerin ücretine 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 635 Lira ödeme yapılacak. Kararın alınması sonrasında Hizmet-İş Sendikası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında varılan anlaşma için belediye binası önünde imza töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, Cumhur İttifakı AK Parti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın
ve İzmit
Beleyesi Başkan Adayı Sibel Gönül, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ile belediye çalışanları katıldı.
"Eskiden belediyeler maaşı verdiği zaman başkanlar kendini kahraman ilan ediyordu"
Törende söz alarak alınan kararın bir hediye değil hak olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "İşveren konumundayız. Burada da elimden geldiği kadar her zaman adaletli, çalışanı kendim gibi, çalışan kardeşlerimizin yerine kendimi koyarak hep sözleşmeleri imzaladım. Çalışan kardeşlerimiz maaşını almadan ben maaşımı almadım. Eskiler bilir, eskiden belediyeler maaşı verdiği zaman belediye başkanları kendini kahraman ilan ediyordu. Yani maaş vermek büyük bir başarıydı. Çünkü belediyelerin çoğu bizden önceki dönemde maaş veremiyordu. ve çok şükür 15 senedir işçimi hiç mağdur etmedim. Gününde maaşını, ikramiyesini, mesaisini ödedim, ödemeye de devam ediyoruz. Allah hükumetimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.
"Sözleşme yaptıysak onun gereğini yerine getirmek yöneticilerin namusudur" Türkiye
'nin ekonomik olarak durumunun iyileşmesinin belediyelerin yönetimine de yansıdığını belirten Karaosmanoğlu, "Daha çok çalıştık ürettik ve Türkiye'nin bütçesi iyileştikçe belediyelerin de bütçesi düzeldi. Kocaeli'de çok harika hizmetler yaptık. Bunu kiminle yaptık? İşte memurumuzla, işçimizle, çaycımızla, temizlikçimizle, operatörümüzle hep beraber yaptık arkadaşlar. Öyleyse bir sözleşme yaptıysak onun gereğini yerine getirmek yöneticilerin namusudur, şerefidir. Hep buna dikkat ettik. Her yıl enflasyon arttıkça ki bu yıl enflasyon biraz yüksek çıktı, o farkı alacaksınız. Aşağı yukarı 3 bin küsur arkadaşımız var. ve aylık bürüt olarak 635 TL elinize geçecek. Ama bu bir haktır biz hakkı yerine getiriyoruz" diye konuştu.
Maaşları artan işçiler "Para bizde" diyerek göbek attı
Konuşmaların ardından Başkan Karaosmanoğlu ve Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ersoy arasında kararı imza altına alındı. İmzaların atılması sonrasında maaşlarında yapılacak artışa sevinen işçiler, Büyükşehir bandosu eşliğinde "Para bizde" adlı şarkı ile göbek atarak sevinçlerini ortaya koydular. Uzun süre belediye önünde kararı göbek atarak kutlayan işçiler, büyükşehir yetkililerine teşekkür ettiler.