Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de maganda kurşunu evin camına isabet etti
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Kocaeli'de maganda kurşunu evin camına isabet etti

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evin camına kurşun isabet etmesi üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de maganda kurşunu evin camına isabet etti, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evin camına kurşun isabet etmesi üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Özgürlük Mahallesi'nde yaşayan C.S. ve H.S. çiftinin evinin camına kurşun isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Evde ve çevrede inceleme yapan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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