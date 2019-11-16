Kocaeli'de maganda kurşunu evin camına isabet etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evin camına kurşun isabet etmesi üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Özgürlük Mahallesi'nde yaşayan C.S. ve H.S. çiftinin evinin camına kurşun isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Evde ve çevrede inceleme yapan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.