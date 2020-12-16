Kocaeli'de mağazalardan alarmını söktükleri ürünleri çaldıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alışveriş merkezlerindeki mağazalardan alarmını söktükleri ürünleri çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliler Y.Y, E.K, H.İ, Y.Y, E.B. ile F.C.K. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin mağazalardan 4 bin lira değerindeki ürünü alarmlarını sökerek çaldıkları öğrenildi.

Zanlılardan E.K, H.İ ve Y.Y'nin benzer suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.