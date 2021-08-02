Mağazanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Hasara neden olan yangının, mağazanın çatı bölümünde bulunan klima motorlarından çıktığı değerlendiriliyor.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, 4 katlı bir mağazanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

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