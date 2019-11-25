Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de mahkemede şahitlik yapan kişiyi vuran şüpheli aranıyor
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Kocaeli'de mahkemede şahitlik yapan kişiyi vuran şüpheli aranıyor

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cezaevinden tahliye olduktan sonra duruşmada şahitlik yapan kişiyi tabancayla yaralayan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kocaeli'de mahkemede şahitlik yapan kişiyi vuran şüpheli aranıyor, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cezaevinden tahliye olduktan sonra duruşmada şahitlik yapan kişiyi tabancayla yaralayan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, "yaralama" suçundan tutuklanan M.E, tahliye olmasının ardından Çiftlik Mahallesi'nde daha önce mahkemede şahitlik yapan B.B. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.E, tabacayla ateş ederek B.B'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli, Gölcük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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