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Kocaeli'de makas atan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu

41 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobilin neden olduğu ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kazaya sebep olan sürücü yaralandı.

Kocaeli'de makas atan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu, System.String[]

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobilin neden olduğu ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kazaya sebep olan sürücü yaralandı.


Kaza, 12.00 sıralarında Körfez D-100 karayolu Kuzey Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü A. idaresindeki 34 EH 9735 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlediği esnada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önünde seyreden 4 araca çarparak dururken, sürücü otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Şükrü A., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
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