Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi tünel üstü mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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