Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, iş makinesi ve hurda araçların bulunduğu alana ulaştı.

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