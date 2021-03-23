Kocaeli'de makina arıtma sistemleri üreten iş yerinden 60 bin lira değerinde malzeme çalındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makina arıtma sistemleri üreten iş yerinden 60 bin liralık malzeme çalan şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makina arıtma sistemleri üreten iş yerinden 60 bin liralık malzeme çalan şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı. Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde makina arıtma sistemleri üzerine faaliyet yürüten firmadan yaklaşık 60 bin lira değerinde el aletleri, taş motoru, hilti, matkap ve kaynak motoru çalındı. Hırsızlığı fark eden yetkililer, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. İşletme sahibi Harun Güner, hırsızlığın sabah saatlerinde yaşandığını belirterek, "Kapının kilidini kesmişler. Daha sonra beyaz bir araçla buraya yanaşıp içerideki eşyaları yüklemişler." diye konuştu.

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de makina arıtma sistemleri üreten iş yerinden 60 bin lira değerinde malzeme çalındı - Son Dakika

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