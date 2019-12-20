Kocaeli'de mancarlı pideli Yerli Malı Haftası kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kocaeli'de mancarlı pideli Yerli Malı Haftası kutlaması - Son Dakika

Kocaeli'de mancarlı pideli Yerli Malı Haftası kutlaması

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı bölgenin yöresel lezzetleri olan keşkek, düdük makarnası, lahana dolması ve mancarlı pideyle kutladı.

Kocaeli'de mancarlı pideli Yerli Malı Haftası kutlaması, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı bölgenin yöresel lezzetleri olan keşkek, düdük makarnası, lahana dolması ve mancarlı pideyle kutladı.


Kocaeli'de öğrenciler, Yerli Malı Haftası'nda paylaşım duygusunu öğreniyor. Kandıra ilçesinde bulunan Zafer İlkokulu'nda ise farklı bir uygulamaya imza atıldı. Öğrenciler ailelerine hazırlattıkları yöresel yiyecekleri, okula getirerek arkadaşlarıyla paylaştı. Keşkek, düdük makarnası, lahana dolması, yaprak sarma, patatesli börek, soğanlı lokum, kabaklı börek kıvırma, mancarlı pide, nazlı, kabak tatlısı ve üre tatlısı gibi yöresel yiyecekler dikkat çekti.


Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Mal Müdiresi Feride Aslan, Kandıra Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ercan Güneş, Kandıra İSU Şube Müdürü Hakan Kocatürk, Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Uysal birçok kurum yetkilisi katıldı. Öğrencilerin yöresel ürünleri ile haftayı kutlaması ise dikkat çekti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:24 Kaynak: İHA
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