Kocaeli'de marketten 10 bin lira çaldığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir marketten 10 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir marketten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu iş yerinden 10 bin lira çaldığı belirlenen M.K. ile D.K'yi İzmit'te yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.