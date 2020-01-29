Kocaeli'de marketten 10 bin lira çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Kocaeli'de marketten 10 bin lira çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
13 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir marketten 10 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:45 Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir marketten 10 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İlçedeki bir marketten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu iş yerinden 10 bin lira çaldığı belirlenen M.K. ile D.K'yi İzmit'te yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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