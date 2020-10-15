Kocaeli'de marketten hırsızlık iddiası - Son Dakika

Kocaeli'de bir marketten çalındığı değerlendirilen malzemeler, şüphelinin evinde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Derince ilçesinde bir marketten hırsızlık olayına ilişkin çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, marketten çalındığı değerlendirilen çoğunluğu sigara olmak üzere, çeşitli içecekler, temizlik maddeleri, şampuan, çakmak, çikolata gibi ürünlerden oluşan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.