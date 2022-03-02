Kocaeli'de Marmara Depremi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Marmara Depremi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor

02.03.2022 14:04
Kocaeli'de Marmara Depremi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen Kocaeli'de, ağır hasarlı 9 binadan birinin daha yıkımına başlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen Kocaeli'de, ağır hasarlı 9 binadan birinin daha yıkımına başlandı.

Körfez ilçesindeki Aydın Apartmanı'nda başlatılan yıkım çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, 2020 yılı kasım ayına kadar Kocaeli'de 3'ü tescilli yapı 28 ağır hasarlı bina bulunduğunu anımsatarak, aynı dönemde orta hasarlı bina sayısının da 1477 olduğunu aktardı.

Depremin en hayati gerçeklerden biri olduğunu, o nedenle hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, depremin sadece yıl dönümlerinde hatırlanmamasını istedi.

"Kalan 8 ağır hasarlı binanın 4'ünde hukuki süreç sürüyor"

Büyükakın, depreme karşı harekete geçerek o günden bu yana 240 hasarlı yapıyı yıktıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla 9 ağır hasarlı bina var. Arkamızdaki binayı bugün yıkacağız. Şehrin farklı noktalarında bugün 30 bina daha yıkılacak. Arkamızdaki bina yıkıldığında 8 ağır hasarlı bina kalacak. Toplamda 1262 hasarlı yapı kalmış olacak. Hukuki süreçler devam ettiği için hızlıca yıkılamadı. Kalan 8 ağır hasarlı binanın 4'ünde hukuki süreçler devam ediyor. Mecburen beklemek durumundayız. Kalan 8 ağır hasarlı binaların 4'ü İzmit, 2'si Başiskele, 1'i Körfez, 1'i Derince'de, hukuki süreci tamamlanan 4 binanın tahliye işlemleri devam ediyor. Tahliye işlemi biter bitmez inşallah yıkım süreci tamamlanacak."

Şehirdeki riskli binalarla ilgili envanter çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Büyükakın, "Tüm gündemimiz, bu şehri gelecekteki tehlikelere karşı depreme hazırlamak, yarın deprem olduğunda 'ah vah' etmemek, tekrar depreme dair ağıt yakmamak. Bu şehri depreme hazırlama konusunda kararlıyız." şeklinde konuştu.

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17 Ağustos 1999, Marmara Depremi, Kocaeli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Marmara Depremi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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