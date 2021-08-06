Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen Kocaeli'de, hasar gören binaların yıkılması için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte orta hasarlı olarak tespit edilen ve metruk durumdaki binaların yıkımları devam ediyor.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü, Marmara Depremi'nde hasarlı olarak kayıt altına alınan binaların güncel durumlarının tespitinin ardından başlatılan yıkım çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi Candan Sokak'ta bulunan bina, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkıldı.