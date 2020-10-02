"Martı Scooter"lar kullanımda - Son Dakika

"Martı Scooter"lar kullanımda

Kocaeli'de "Martı Scooter"lar 4 pilot bölgede hizmet vermeye başladı.

Kocaeli'de "Martı Scooter"lar 4 pilot bölgede hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kente getirilen yeni nesil ulaşım aracı Martı Scooter'lar, kısa mesafeli ulaşımda çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacak.

Kocaeli'de Martı Scooter kullanımı için açılış fiyatı alınmayacak. Dakika kullanım ücreti ise 39 kuruş olacak.

Kocaelispor'a da sponsor olan Martı Scooter'ın lansmanı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, daire başkanları ve Martı Üst Yöneticisi (CEO) Oğuz Alper Ökten katıldı.

Büyükakın, yaptığı konuşmada, Kocaeli'de çevreci araçların kullanıldığına dikkati çekti.

Kısa mesafeli ulaşımda çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayan Martı Scooter'ın kente faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükakın, şunları kaydetti:

"İzmitli bir girişimci kardeşimizin Kocaeli'de böyle bir uygulamaya girmesinden dolayı mutluyum. Çevreci bir ulaşım aracı olan Martı'nın üretimi de bu şehirde yapılacak. Dünyada bu şekilde çok fazla araç var. Büyük metropollerde kısa mesafeli ulaşımda çevreci ve güvenli olduğu için bu tip araçlar kullanılıyor. Kocaeli'de böyle bir şeyin başlaması bizim açımızdan çok anlamlı. Bu araçların çevre açısından çok önemi var. Karbon salımının azaltılmasında bu araçların yeri çok büyük."

Ökten de Martı Scooter'ın hem çevreye hem de trafiğe faydası olduğuna işaret ederek, "Kısa mesafeli ulaşımda çevreci ve güvenli. Ben İzmitliyim. İzmit'te olmaktan da çok mutluyum. Bu süreçte şehrimizin takımı Kocaelispor'a da sponsor olduk. Artık Martı'yı Kocaeli sokaklarında göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Büyükakın ve Ökten, Martı Scooter ile kısa süreli deneme sürüşü yaptı.

Martı Scooter, pilot bölge seçilen Yahyakaptan, Sekapark, Yürüyüş Yolu ve Başiskele Sahili'nde hizmet vermeye başladı

Martı Scooter lar kullanımda
Martı Scooter lar kullanımda
Martı Scooter lar kullanımda
Martı Scooter lar kullanımda

Kocaelispor, Kocaeli, Nesil, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Martı Scooter'lar kullanımda - Son Dakika

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