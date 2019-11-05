Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme sahibi G.K. ile masaj salonu müdürü G.K. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:42 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme sahibi G.K. ile masaj salonu müdürü G.K. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
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