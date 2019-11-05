Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı (2)

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme sahibi G.K. ile masaj salonu müdürü G.K. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme sahibi G.K. ile masaj salonu müdürü G.K. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.


Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:42 Kaynak: DHA
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