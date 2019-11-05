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Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

7 saat önce

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı.

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kadın gözaltına alındı.

Olay, dün Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda müşteri sıfatında iş yerinden çıkan vatandaşların ifadesini aldı. Vatandaşların içeride fuhuş yapıldığı bilgisini vermesi üzerine ekipler operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık yaptığı belirlenen işletme sahibi G.K. ve yardımcısı G.K. ile fuhuş yaptırılan mağdur kadınlar gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen G.K. ve G.K. isimli kadınlar yapılan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilirken, fuhuş yaptırılan kadınlar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırılan iş yerinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:48 Kaynak: İHA
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