Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş iddiası
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Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş iddiası

6 saat önce

Kocaeli'de bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş iddiası, System.String[]

Kocaeli'de bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı istihbaratı aldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etmek" iddiasıyla işyerinin mesul müdürü D.A ile 2 kadın gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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