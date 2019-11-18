Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş iddiası
6 saat önce
Kocaeli'de bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:36 Kaynak: AA
Kocaeli'de bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı istihbaratı aldı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etmek" iddiasıyla işyerinin mesul müdürü D.A ile 2 kadın gözaltına alındı.
Adana'da süt sağma makinesiyle sahte rakı üretimi: 2 kişi gözaltına alındı Anıtkabir'de, 'Erdoğan' sloganı atan gençlere sosyal medyadan küfür eden Mehmet Avcı tutuklandı Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldüren katil zanlısı yakalandı Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor