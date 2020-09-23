Son dakika haberleri! Maskesini doğru takanlara tiyatro davetiyesi verildi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini doğru takanlara tiyatro oyunu davetiyesi dağıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında doğru maske kullanımına dikkati çekmek amacıyla "Maskeni tak sanatsız kalma" etkinliği düzenlendi.

Kentin en işlek yaya güzergahı olan Yürüyüş Yolu'na, maske kullanımına dikkati çeken görsellerin yer aldığı panolar yerleştirildi.

Bando eşliğinde panoların arkasına saklanan Kocaeli Şehir Tiyatrosu oyuncusu, maskesini kurallara uygun takan kişilerin önüne bir anda çıkarak, 2 kişilik oyun davetiyesi hediye etti.

Vatandaşlar, sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Maske kullanımına dikkati çekmek istedik"

Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, doğru maske kullanımına dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Maskesini yanlış takanlara yönelik daha önce de etkinlik yaptıklarını belirten Sigalı, "Maskesini yanlış takan veya hiç takmayan vatandaşların karşısına sedyeyle çıkmış, yanlış maske kullanımı sonrası oluşabilecek tehlikelere dikkati çekmek istemiştik. Bu kez doğru maske kullanımına dikkati çekmek istedik." diye konuştu.

Sigalı, vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalıştıklarını dile getirerek, "İzmit Yürüyüş Yolu'nda yaptığımız sosyal deneyde oyuncu arkadaşımız bandoyla birlikte maskesini doğru bir şekilde takan vatandaşların önüne çıktı. Onlara teşekkürlerimizi sunarak Kocaeli Şehir Tiyatrolarının davetiyesini takdim ettik. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Amacımız; toplumun doğru maske kullanımına özen göstermesi ve bizi salgından kurtaracak kuralın temizlik, maske ve mesafe olduğunu vatandaşlara aktarmak." ifadelerini kullandı.