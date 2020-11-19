Kocaeli'de matbaa atölyesinde sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sahte para basmak için matbaa atölyesi kurduğu belirlenen 3'ü yabancı uyruklu 5 zanlı yakalandı, sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Çayırova ilçesi Yeni Mahalle'deki bir matbaa atölyesine düzenlenen operasyonda, sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi.

Operasyonda, Rus uyruklu 2 ve Sırp uyruklu 1 şüpheli olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.