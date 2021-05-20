Kocaeli'de 'Mavi Bayrak' sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği çevre yatırımları, kentin plajlarını da bambaşka bir görünüme kavuşturuyor. Kocaeli'de yaşayan herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atması için yapılan çalışmalar kapsamında kentteki mavi bayrak sayısı 7'ye yükseldi. Böylece merkezi Danimarka'nın Kopenhag kentinde bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın belirttiği 33 kriter tamamlanarak, Kandıra Kovanağzı Plajı da mavi bayrak alan plajlar arasında yerini aldı.

İLK MAVİ BAYRAK 2012'DE ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi için yaptığı çalışmaların meyvesi almaya devam ediyor. Çevre yatırımları kapsamında İzmit Körfezi'nin çevresini İleri Biyolojik Arıtma tesisleri ile donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atık suları arıtıyor. İzmit Körfezine atık suların akmasını engelleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ödül olarak İlk Mavi Bayrağını 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Plajı ile aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu başarısı her geçen yıl artarak devam etti.

7. MAVİ BAYRAK

2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında üçüncü Mavi Bayrağını Kerpe Plajı, 2017 yılında dördüncü Mavi Bayrağını Bağırganlı Halk Plajı, 2018 yılında ise beşinci Mavi Bayrağını Kumcağız Halk Plajı ile aldı. 2019 yılında ise Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı Mavi Bayrak aldı. Böylece Kocaeli'de Mavi Bayraklı plajların sayısı 6'ya yükselmişti. Kocaeli'ne son olarak 7. Mavi Bayrağı Kandıra Kovanağzı Plajı aldı.

MAVİ BAYRAKLAR İÇİN ÖNEMLİ KRİTERLER

Mavi Bayrak almanın yanı sıra korumakta önem arz ediyor. Bu kapsamda Mavi Bayraklı plajlar önemli kriterlere sahip. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılıyor. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulunuyor. Sahillerde su sporları ile yüzme alanı ayrılarak, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanıyor. Plajlar 33 kriter esas alınarak "Mavi Bayrak" veriliyor.