Üye Girişi
Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi

10.08.2021 15:07

Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi Başkan önce mavi bayrağı göndere çekti sonra vatandaşlarla birlikte denize girdi Kocaeli'nin 7. Kandıra'nın 6. Mavi bayraklı plajı olan Kovanağzı Plajının mavi bayrağı Başkan Tahir Büyükakın tarafından göndere çekildi.

Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi

Başkan önce mavi bayrağı göndere çekti sonra vatandaşlarla birlikte denize girdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin 7. Kandıra'nın 6. Mavi bayraklı plajı olan Kovanağzı Plajının mavi bayrağı Başkan Tahir Büyükakın tarafından göndere çekildi. Büyükakın mavi bayrağı çektiği plajda vatandaşlarla birlikte denize girdi.

Kandıra'nın 6 Kocaeli'nin 7. Mavi bayraklı plajı olan Kovanağzı Plajında mavi bayrak töreni düzenlendi. Suyunun kalitesi ve çevresel etkenleri neticesinde mavi bayrağa layık görülen Kovanağzı Plajında düzenlenen törende mavi bayrağı göndere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çekti. Düzenlenen törene Tahir Büyükakın'ın yanı sıra, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükakın, tören öncesinde 'Sıfır Atık Mavi Bayrak' temalı resim yarışmasına katılan çocukların çizdiği fotoğrafları inceleyerek yarışmayı

kazanan çocuklara hediyelerini takdim etti. Tören sonrasında Başkan Büyükakın, vatandaşlarla birlikte Kocaeli'nin 7. Mavi bayraklı Kovanağzı Plajında denize girdi.

"Kandıra'da 6. Kocaeli'de 7. Mavi bayrağı alıyoruz"

Alınan mavi bayrağın suyun ve çevrenin kalitesinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, " Karamürsel'de ilk mavi bayrağımızı almıştık sonra Kandıra sahillerinde 5 mavi bayrak daha aldık bugün Kandıra'da 6. Kocaeli'de 7. Mavi bayrağı alıyoruz. Mavi bayrak ödülünü veren kuruluş bizim kamu kuruluşlarından değil, yabancı bir kuruluş, bağımsız bir kuruluş. Suyun belli kalitelerini çok sayıda kriterlerle inceleyerek ve belirli periyotlarla kontrol ederek bu bayrağı veriyor. Aslında bu mavi bayrak suyun kaliteli olduğunu ve çevresel hassasiyette olduğunu gösteriyor. İnşallah bunların sayısını kaynaklarımızı daha doğru kullanarak arttıracağız. Sıfır atık konusunda çevre ile hassasiyetleri konusunda gönüllerindekini kağıda döken bu evlatlarımız yarın daha huzurlu olacaklar. Biz onlardan emanet aldık dünyayı. Yarın onlara daha güzel dünya bırakmak bizim en büyük görevimiz. Her geçen gün daha fazla ağaç dikmeli ve altyapı yatırımları yapmalıyız. Özellikle küresel ısınmaya karşı daha hassas davranmamız gerekiyor" dedi.

"Elimizin erdiği her noktayı yeşillendirmeye devam edeceğiz"

Konuşmasında yeşilliğin ve çevrenin önemine değinen Büyükakın sözlerini şöyle sürdürdü; "Kocaeli'de bugüne kadar 9 milyon ağaç dikildi. 2000'lerin başında 500 bin metrekare olan toplam yeşil alan şu an 23 milyon 500 bin metrekareye ulaştı. Dünya standardına sadece 0,5 puan kaldı.14 metrekare kişi başı yeşil alana 13,5 metrekare ile yaklaştık. 0,5 metrekare de eklediğimizde inşallah dünya standardını yakalamış olacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Kocaeli yarın küresel ısınmanın etkilerinin en az görüldüğü şehirlerden birisi olacak inşallah. Elimizin erdiği her noktayı yeşillendirmeye devam edeceğiz. Çınarlar, diğer ağaçlar bu kentin dört bir yanında boy gösterecek. Bu şehir her geçen gün daha yeşil bir şehir olmaya devam edecek.

Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi

Tahir Büyükakın, Mavi Bayrak, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emir Sarıgül, 15:36 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı Arka arkaya yaşanan otobüs kazaları sonrası gerçek ortaya çıktı! 3 ehliyet kullanan şoförlerin öldüren tokograf hileleri 15:32 Arka arkaya yaşanan otobüs kazaları sonrası gerçek ortaya çıktı! 3 ehliyet kullanan şoförlerin öldüren tokograf hileleri Son anda yakaladılar! Suriyeli gencin intihar girişimini polis ekipleri engelledi 15:29 Son anda yakaladılar! Suriyeli gencin intihar girişimini polis ekipleri engelledi
Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, artık resmen PSG'de 15:09 Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, artık resmen PSG'de Ozan Tufan'dan anlamlı hareket! Altyapısında yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu 14:59 Ozan Tufan'dan anlamlı hareket! Altyapısında yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı 14:30 Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı 14:20 İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz 14:06 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz

Son Dakika Haberleri
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
15:18 Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın
15:08 Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, artık resmen PSG'de
15:08 Şarkıcı Bulut Duman'a kendi çocuğuna karşı cinsel istismara azmettirme suçundan dava açıldı
14:58 Ozan Tufan'dan anlamlı hareket! Altyapısında yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu
14:55 Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
14:45 Joker olarak görülen Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri karşı karşıya geldi
14:15 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
14:05 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz
14:03 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler
Mahkemeden yeni Tosuncuk kararı! Tutukluluğu devam edecek Mahkemeden yeni Tosuncuk kararı! Tutukluluğu devam edecek         
15:47
Barcelona, PSG'nin Messi transferini durdurmak için ciddi bir delille Adalet Divanı'na gitti Barcelona, PSG'nin Messi transferini durdurmak için ciddi bir delille Adalet Divanı'na gitti         
15:34
Son Dakika: Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı Son Dakika: Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı         
15:31
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Şarkıcı Bulut Duman'a kendi çocuğuna karşı cinsel istismara azmettirme suçundan dava açıldı Şarkıcı Bulut Duman'a kendi çocuğuna karşı cinsel istismara azmettirme suçundan dava açıldı         
15:08
Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu         
14:55
Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar         
14:24
Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş         
14:16
Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor         
14:00
Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi         
13:38
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 16:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement