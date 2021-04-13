Kocaeli'de Meksika Fahri Konsolosluğu açıldı - Son Dakika

Meksika'nın Kocaeli Fahri Konsolosluğu ofisi, İzmit ilçesinde törenle hizmete girdi.

Ömerağa Mahallesi Soydan İş Merkezi'ndeki törende konuşan Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Kocaeli Fahri Konsolosluğu görevine atanan Nazlı Dereli Oba'nın iki ülke arasında var olan dinamik ilişkinin güçlenmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Hernandez, Oba'nın ticari alışverişi, ekonomik kalkınmayı, turizm ve kültürel tanıtımı teşvik etmeyi amaçlayacağını kaydetti.

Oba da iki ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ticari ilişkinin gelişmesi amacıyla çalışacağı için gurur duyduğunu dile getirerek, "Özellikle Kocaeli gibi dinamik ve yüksek potansiyelli bir ilimize bu hizmeti verecek olmak, benim için ayrı bir şereftir." dedi.

Konuşmaların ardından Meksika'nın Kocaeli Fahri Konsolosluğu ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Törende Oba'ya kendisini fahri konsolos olarak akredite eden belge ve mühür takdim edildi.

Böylece İzmir ve Antalya'nın yanı sıra Kocaeli'de de Meksika'nın Fahri Konsolosluğu açılmış oldu.

Törene, İstanbul Meksika Başkonsolosu Maria Isabel Arvide Limon, Meksika'nın Türkiye Büyükelçiliği Konsolosu Eduardo Villa Molina ile Ticaret ve Kültür Ataşesi Mario Chaparro Altamirano da katıldı.