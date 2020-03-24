Kocaeli'de 'Mesleki kurs merkezleri' sağlık çalışanları için 100 bin maske üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Mesleki kurs merkezleri' sağlık çalışanları için 100 bin maske üretiliyor - Son Dakika

Kocaeli'de 'Mesleki kurs merkezleri' sağlık çalışanları için 100 bin maske üretiliyor

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda, çalışanlar 100 bin anti bakteriyel maske üretimi için çalışmalara başladı.

Kocaeli'de 'Mesleki kurs merkezleri' sağlık çalışanları için 100 bin maske üretiliyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda, çalışanlar 100 bin anti bakteriyel maske üretimi için çalışmalara başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile en önde mücadele eden sağlık çalışanları için önemli bir projeye imza attı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını öz kaynaklarıyla üretmeye başladı. Bu kapsamda on binlerce koruyucu ekipman üretilecek.


Eğitimcisinden temizlik görevlisine herkes maske yapıyor


KO-MEK kurs merkezleri gece gündüz demeden çalışmalara başladı. Kurs merkezlerinde usta öğreticisinden temizlik görevlisine kadar herkes maske ve koruyucu giysilerin yapılması için çalışıyor. Bu kapsamda hemen eksikleri tedarik ederek işe başlayan KO-MEK, 100 bin maskenin üretimine başladı.


Üretim kısa sürede tamamlanacak


KO-MEK çalışanları, maske ve koruyucu giysileri üretmek için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Tüm personelin seferber olduğu üretimin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:44 Kaynak: İHA

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