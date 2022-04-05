Kocaeli'de metil alkolden zehirlenen kişi 107 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de metil alkolden zehirlenen kişi 107 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

05.04.2022 13:34
Kocaeli'de metil alkolden zehirlenen kişi 107 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle geçen yıl 20 Aralık'ta hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle geçen yıl 20 Aralık'ta hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak'ta oturan ve bir akaryakıt firmasında çalışan Güray A. (58), 20 Aralık 2021'de satın aldığı alkollü içeceği tüketmesinin ardından evinde aniden fenalaştı.

Eve çağrılan sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Güray A'nın metil alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edildi.

Hastanede 107 gündür tedavi gören Güray A, tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Bekar olduğu öğrenilen Güray A'nın cenazesi, Bağçeşme Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Sahte içkiden zehirlendi; 107 gün sonra yaşamını yitirdi Sahte içkiden zehirlendi; 107 gün sonra yaşamını yitirdi Zonguldak'ta Avukatlar Günü kutlandı Zonguldak'ta Avukatlar Günü kutlandı

Yenidoğan, Kocaeli, Aralık, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de metil alkolden zehirlenen kişi 107 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov savaşın uzun sürmesinin nedenini dış güçlere bağladı
13:19 Rıdvan Dilmen: Yapabilirim ama TFF Başkanı olmaya niyetim yok
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:42:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de metil alkolden zehirlenen kişi 107 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement