Kocaeli'de metro projesinde tünel açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapımı devam eden Gebze-Darıca Metro Hattı inşaatındaki çalışmaları, yerin 25 metre altına inerek inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan, daha sonra Büyükakın'ın girişimleri sonucunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen metro projesinin tünel açma çalışmaları devam ediyor.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşımına önemli alternatif oluşturacak metro projesinin, Gebze'de günlük yaklaşık 55 bin aracın trafikten çekilmesini sağlaması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı sürdürülen ve tamamlandığında Kocaeli ile İstanbul'u Marmaray'la birbirine bağlayacak Gebze-Darıca Metro Hattının istasyon sayısı 11, hat uzunluğu da 16 kilometre olarak planlandı.

"Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor"

Çalışmaların Darıca sahil istasyonundaki kısmını yerin 25 metre altına inerek inceleyen Büyükakın, yaptığı açıklamada, metronun devreye girmesiyle günlük 330 bin civarında yolcunun taşınacağını belirtti.

Büyükakın, Darıca-Gebze ve Gebze OSB arasında tek yönde 16 kilometre uzunluğundaki metro hattının, bölgenin toplu taşıma ihtiyacını ciddi anlamda rahatlatacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Günlük 330 bin civarında yolcunun taşınacağı bu güzergahta, aynı zamanda 55 bin aracın da trafikten çekilmesi söz konusu olacak. Böyle olunca karbon emisyonu anlamında da çok ciddi bir mesafe kat edilmiş olacak. İnsanların yaşam kalitesi hem hava kalitesi açısından hem toplu taşıma standardı güvenli, hızlı, konforlu ulaşım açısından son derece üst seviyeye yükselmiş olacak. 2023'ün bahar ayında 'Gebze merkez istasyon ile OSB arasındaki hat hizmete alınsın' diye büyük bir çaba içinde arkadaşlarımız. 2023'ün sonunda da Darıca tarafında 3 istasyonu devreye alacaklar. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Burada çok büyük bir çaba ve emek var."

Büyükakın, metronun bölgeyi rahatlatacağına işaret ederek, "İnşallah bu metro bölgedeki insanlarımızın yaşam kalitesine çok ciddi katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Projenin yerinde ve çok doğru bir çalışma olduğunu belirten Büyükakın, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve projede emek veren işçilere teşekkür etti.