Kocaeli'de Metruk Evin Yıkımı Sırasında Göçük Altında Kalan 2 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Kocaeli'de Metruk Evin Yıkımı Sırasında Göçük Altında Kalan 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

Kocaeli'de Metruk Evin Yıkımı Sırasında Göçük Altında Kalan 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

26.06.2023 13:25

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı metruk evin yıkımı sırasında sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kalan Metin Akkaya ve Ömer Faruk Yıldız oracıkta hayatını kaybetti. Olayda ihmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı metruk evin yıkımı sırasında sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kalan Metin Akkaya ve Ömer Faruk Yıldız hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Binanın yıkılarak yerine yenisinin yapılmak istendiği anlaşılmış. Çökme neticesinde talihsiz bir kaza yaşanmış ve 2 kardeşimiz kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiştir. İhmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Metruk evin yıkımı sırasında göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

YIKIM İÇİN GİRMİŞLER

Saat 11.30 sıralarında, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta yıkım için metruk eve giren Metin Akkaya ve Ömer Faruk Yıldız, sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından yaralı çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Metruk evin yıkımı sırasında göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Ancak Akkaya ve Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Metruk evin yıkımı sırasında göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

"İHMALİ OLANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK"

Olayda ihmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirten Vali Yavuz, "Binanın yıkılarak yerine yenisinin yapılmak istendiği anlaşılmış. Çökme neticesinde talihsiz bir kaza yaşanmış ve 2 kardeşimiz kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiştir. Şu anda ekiplerimiz olay yerinde gereken çalışmaları yapılıyor. Olayın sebepleriyle ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. İhmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi hepimize geçmiş olsun" dedi.

Metruk evin yıkımı sırasında göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Metruk Evin Yıkımı Sırasında Göçük Altında Kalan 2 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika


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