Kocaeli'de mezar taşları kırıldı, kameralar incelemeye alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de mezar taşları kırıldı, kameralar incelemeye alındı

21.06.2022 12:56
Kocaeli'de mezar taşları kırıldı, kameralar incelemeye alındı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Nene Hatun Mezarlığı'nda 7 mezar taşı kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Nene Hatun Mezarlığı'nda 7 mezar taşı kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Şüphelileri tespit etmek için güvenlik kamerası kayıtları incelemenmeye başladı.

Darıca'nın Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Nenehatun Mezarlığı'nda geçen cumartesi gecesi 7 mezarlık tahrip edildi. 14 bin 200 adet mezarın bulunduğu mezarlıkta farklı yerlerdeki 7 mezarın mermer  taşlarının balyoz kulandıkları tahmin ediliyor.  Pazar günü sabahı geldiğinde mezar taşlarınn kırıldığını fark eden Nene Hatun Mezarlığı çalışanları, mezarlıkta bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Mezarlığın tüm giriş çıkışlarında güvenlik kameralarının mevcut olduğunu söyleyen bir mezarlık çalışanı, "İnsanlar mezarlığa giriyor çıkıyor, hangisinin ne amaçla girip çıktığını bilemiyoruz. Kimi ölen yakını için dua etmek için, kimisi bakımını yapmak için geliyor. Bizler bu insanlara neden geldiğini ve neden çıktığını soramayız. Kaldı ki, olay gece saatlerinde olmuş, biz konuyu sabah geldiğimizde öğrendik" dedi. Yetkililer, kamera kayıtlarını inceledikten sonra şikayette bulunacaklarını belirtti.

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Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda mezar taşları temizlendi Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda mezar taşları temizlendi Restorasyonu tamamlanan mezar taşları turizme kazandırıldı Restorasyonu tamamlanan mezar taşları turizme kazandırıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de mezar taşları kırıldı, kameralar incelemeye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de mezar taşları kırıldı, kameralar incelemeye alındı - Son Dakika
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