Kocaeli'de mezarlıkta cenin bulundu
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mezarlıkta cenin bulundu.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:59 Kaynak: AA
'nin Gölcük
ilçesinde mezarlıkta cenin bulundu.
Saraylı Mahallesi 17 Ağustos Mezarlığı'nda kaybolan köpeklerini arayan çocuklar, içinde cenin olduğundan şüphelendikleri bir kavanoz buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kavanozda 10 ya da 14 haftalık olduğu tahmin edilen cenin bulunduğunu belirledi.
Cenin, incelenmek üzere Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
The Taste yarışması, kazada hayatını kaybeden Asaf Saner'i unutmadı
CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi
Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü