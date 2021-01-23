Kocaeli'de midelerinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de midelerinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

23.01.2021 23:47
Kocaeli'de midelerinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de midelerinde uyuşturucu taşıdıkları belirlenerek gözaltına alınan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de midelerinde uyuşturucu taşıdıkları belirlenerek gözaltına alınan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu 3 kişinin durumundan şüphelenmişti.

Şüphelilerden birinin el bagaj kısmındaki ceketinde 25 fişek metamfetamin bulunmuş, zanlıların uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, bu kişileri hastaneye götürmüştü.

Röntgenleri çekilen ve midelerinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen zanlıların vücutlarından tıbbi müdahaleyle 103 fişek halinde 871 gram metamfetamin çıkarılmıştı.

Anadolu Otoyolu, Uyuşturucu, Kocaeli, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de midelerinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı - Son Dakika


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