Kocaeli'de midelerinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı - Son Dakika

Röntgenleri çekilen ve midelerinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen zanlıların vücutlarından tıbbi müdahaleyle 103 fişek halinde 871 gram metamfetamin çıkarılmıştı.

Şüphelilerden birinin el bagaj kısmındaki ceketinde 25 fişek metamfetamin bulunmuş, zanlıların uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, bu kişileri hastaneye götürmüştü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Anadolu Otoyolu 'nda durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli 'de midelerinde uyuşturucu taşıdıkları belirlenerek gözaltına alınan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

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