Kocaeli'de midibüs şoförünü darbeden yolcuya adli kontrol - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde midibüs şoförünü darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan yolcu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde önceki gün, 41 J 0294 plakalı yolcu midibüsünde sürücü Yılmaz D'yi (64) darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.U, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yılmaz D. idaresindeki midibüsün yolcu almak içi durduğu sırada, şoför ile midibüse aldığı yolcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Araç hareket ettikten sonra şoförü yumruk atarak darbeden yolcu, midibüsten inerek uzaklaştıktan sonra polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı.

Araçtaki güvenlik kamerasınca, yolcunun şoföre yumruk atması ve ardından araçtan inerek uzaklaşması kaydedilmişti.