Kocaeli'de milli judocular antrenmanlara başladı - Son Dakika

Kocaeli'de milli judocular antrenmanlara başladı

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli judocular, eksiklerini kapatmak için açık havada antrenmanlara başladı.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli judocular, eksiklerini kapatmak için açık havada antrenmanlara başladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, judo branşında olimpik ve milli takım seviyesinde sporcularla, korona virüs önlemleri kapsamında 13 Mart'tan itibaren ara verilen antrenmanlar yeniden başladı. Judocular, kulüp tesisleri içerisinde bulunan açık hava antrenman sahalarında ve fitness salonlarında kondisyon ağırlıklı antrenmanlarını sürdürüyor.

Kapalı salonlara girişlerde antrenörler tarafından belirlenen sporcular dışında hiç kimse içeri alınmıyor. Açık ve kapalı antrenman sahalarında gerçekleştirilen antrenmanlarda, alan büyüklüğüne göre belirlenen sayıda sporcu alınıyor. Antrenmanlarda sosyal mesafeye ve hijyene önem veriliyor. Kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren milli judocular, Covid-19 önlemleri sürecinde kaybedilen güç ve kondisyonu tamamlamak amacıyla haftada 3 gün kuvvet yüklemesi 2 gün teknik antrenman gerçekleştiriyor. - KOCAELİ

Koronavirüs, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaeli'de milli judocular antrenmanlara başladı - Son Dakika Spor
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