Kocaeli'de milyonlarca adet kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 1 yılda yapılan operasyonlarda milyonlarca adet kaçak ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan 413 kişiden 15'i tutuklandı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2019 yılında kaçakçılıkla mücadele kapsamında milyonlarca adet kaçak ürün ele geçirdi. Son bir yılda emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan 187 operasyonda 3 milyon 729 bin 619? adet makaron, 190 bin 824 paket kaçak sigara, 290 bin 866 lt kaçak akaryakıt, 12 bin 496 kilo tütün, 335 bin 545 adet kaçak ürün, 34 bin 486 adet elektronik sigara malzemesi, 11 bin 774 adet cep telefonu, 4 bin 189 paket nargile tütünü, 2 bin 247 şişe alkol, bin 237 adet ilaç, bin 250 adet oyuncak, bin 116 lt alkol, 924 adet tarihi eser, 656 adet puro ve 65 kg 520 gr sahte deterjan ele geçirildi.



Emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 413 kişi gözaltına alınırken bu şahıslardan 15'i ise tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 357 kişi de serbest bırakıldı. - KOCAELİ