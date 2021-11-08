Kocaeli'de Mimar Sinan'ın yaptığı caminin şadırvanındaki tarihi musluklar çalındı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1579 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Pertev Mehmet Paşa Camisi'nin şadırvanındaki 10 tarihi musluk çalındı.

Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta halk arasında "Yeni Cuma Camisi" olarak da anılan caminin şadırvanındaki tarihi muslukların çalındığını fark eden görevli Fevzi Elitok durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, şadırvandaki 12 tarihi musluktan 10'unun çalındığını, 2 tarihi musluk ile diğer muslukların da sökülmeye çalışıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, restorasyonu tamamlanarak 21 Nisan'da hizmete açılan camiden muslukları çalan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.