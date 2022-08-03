Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirince ortalık karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirince ortalık karıştı

03.08.2022 09:52
Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirince ortalık karıştı

Kocaeli'de minibüs ile hafif ticari aracın kazaya karışmasının ardından sürücülerden biri sinir krizi geçirdi.

Kocaeli'de minibüs ile hafif ticari aracın kazaya karışmasının ardından sürücülerden biri sinir krizi geçirdi. O sırada olay yerinden geçen bir kadın ise polise zorluk çıkartan sürücüye tokat attı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Ankara Yolu Caddesi ile Gümrükçüler Caddesi kesişim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyreden Yunus K. idaresindeki 41 P 5349 plakalı Otokar marka minibüs, Gümrükçüler Caddesi üzerinden yola giren 59 ADN 5349 plakalı Kadir G. kontrolündeki Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi, sürücüsü Kadir G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Kadir G., sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar Kadir G.'yi sakinleştirmeye çalıştı. O esnada olay yerinden geçen ve alkollü olduğu iddia edilen kadın ise polise zorluk çıkarttığı gerekçesiyle Kadir G.'ye tokat attı. Tarafların sakinleştirilmesinin ardından gerekli işlemler yapıldı.

Kaza sebebiyle cadde yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Azerbaycan büyükelçisinden Kahramanmaraş Expo'ya tam not Azerbaycan büyükelçisinden Kahramanmaraş Expo'ya tam not Tır dorsesinde şoke eden olay: Kağıt balyaların arasında sıkışmış erkek cesedi bulundu Tır dorsesinde şoke eden olay: Kağıt balyaların arasında sıkışmış erkek cesedi bulundu Halı sahada tel örgüye takılan martıyı böyle kurtardı Halı sahada tel örgüye takılan martıyı böyle kurtardı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirince ortalık karıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
09:33 Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok
09:21 Kızı gibi mesajlaşan baba, uyuşturucu satıcısını döve döve polise teslim etti
09:18 Fatih Altaylı'ya aylar önce verdiği cevap TT olan Caner Özyurtlu'dan gülümseten paylaşım: Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım
08:54 KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf
08:19 ABD'nin canını sıkan veri! Hanehalkı borcu 16 trilyon doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:17:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirince ortalık karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement