Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat A. ile yanındaki Kazım D. ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Murat A. idaresindeki 34 NN 8372 plakalı otomobil ile Erol Z. yönetimindeki 41 HZ 218 plakalı minibüs çarpıştı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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